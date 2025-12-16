広島時代の2010年と2015年に最多勝＆沢村賞楽天に加入した前田健太投手が16日、楽天モバイルパークで入団会見を行った。2016年からメジャーでプレーしていた37歳は、11年ぶりとなる日本球界に臨む心境などを語った。背番号は18に決まった。会見の冒頭では「来シーズンより東北楽天ゴールデンイーグルスでプレーさせていただきます前田健太です」と挨拶。「今すごく楽しみです。久しぶりの日本でプレーできるのはすごく楽しみで