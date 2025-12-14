画廊と美術館での学芸員経験をもち、現在は美術エッセイストとして活躍中の小笠原洋子さん（76歳）。高齢者向けの3DK団地でひとり暮らしをしながら、月4万円の年金で生活しています。今回は、小笠原さんが考える、自分らしい年末の過ごし方について語ります。ケーキやツリーがなくても楽しいクリスマス私はクリスマスに、デコレーションケーキを食べません。もちろんひとり暮らしですからホールケーキは無理ですが、ケーキを食べな