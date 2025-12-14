年末が近づくと「そろそろ大掃除しなきゃ…」と気が重くなる人も多いのでは？なかでもリビングは、家族みんなが使う場所だからこそ、片付けが上手く進まないケースも。そんなときは、家族をうまく巻き込めば、大掃除しなくても整うリビングがつくれます。今回は整理収納アドバイザーでクリンネスト1級のあゆみさんが、家族みんなを巻き込んでキレイを保つための具体的な方法を教えてくれました。1：まずはだれのものか「仕分け」