プレミア12で世界一に輝いた台湾代表の陳柏清世界一で起こった変化、日本で感じた驚きを明かした。昨年のプレミア12でチャイニーズ・タイペイが決勝で日本を下して初優勝を果たしたのは記憶に新しい。台湾球界にとって歴史に残る大会となり、国全体が熱狂に包まれた。歓喜の輪の中にいた台湾プロ野球（CPBL）の台鋼ホークスの陳柏清（チェン・ボーチン）投手が当時を振り返った。呉念庭内野手（元西武）や王柏融外野手（元日本