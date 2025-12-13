AlbaLink¤Ï12·î5Æü¡¢¡Ö¸Å¤¤Êª·ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ï11·î13Æü¡Á16Æü¡¢ÃÛ20Ç¯°Ê¾å¤ÎÊª·ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë497¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡£¸Å¤¤Êª·ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿Ê¿¶ÑÃÛÇ¯¿ô¤Ï35.4Ç¯¸Å¤¤Êª·ï¤Ë½»¤à¿Í¤ÎÊ¿¶ÑÃÛÇ¯¿ô¤Ï35.4Ç¯¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖÃÛ25Ç¯Ä¶30Ç¯°Ê²¼¡×¤¬¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¾¡¼¥ó(27.4%)¤òÀê¤á¤¿¡£ÃÛ50Ç¯°Ê¾å¤ÎÊª·ïµï½»¼Ô¤â7.0%Â¸ºß¤·¡¢Ê¿¶Ñ¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¸Å¤¤Êª·ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö