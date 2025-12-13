警察車両の赤色灯勤務先の保育園で女児が着替えている様子を動画で撮影し、児童ポルノを製造したとして、京都府警右京署は13日、児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）の疑いで京都市山科区の保育士高木風太容疑者（31）を逮捕したと発表した。逮捕は12日付。容疑を認めているという。署は、他にも動画を確認しており、捜査を進める。逮捕容疑は、7月23日午前11時40分ごろ、高木容疑者が勤務する京都市の保育園内で、園に在籍す