米大リーグ・オリオールズからＦＡとなっている菅野智之投手（３６）が来年３月に開催されるＷＢＣの侍ジャパンメンバーに内定したことが１２日、分かった。ドジャースでワールドシリーズＭＶＰに輝いた山本由伸投手（２７）も出場内定したことが判明。ピッチクロック、ピッチコム、ＷＢＣ使用球などへの対応力も重視する井端弘和監督（５０）の下、強力先発陣の一角を担って、連覇の原動力となる。菅野の大きな夢がかなった。