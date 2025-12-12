12月9日に行われた現役ドラフト。出場機会に恵まれない選手の“飼い殺し”を防ぐ目的で2022年からスタートし、今年で4回目を迎えた。過去には細川成也（DeNA→中日）、大竹耕太郎（ソフトバンク→阪神）が移籍先で大きくブレイクしたほか、昨年の現役ドラフトで移籍した選手では、田中瑛斗（日本ハム→巨人）と矢崎拓也（広島→ヤクルト）がリリーフ投手として大きな戦力になった。今年は1巡目で終了となり、12人の選手が来季か