日本テレビ系「金曜ロードショー」では、1月2日（金）よる9時〜11時39分に『千と千尋の神隠し』（ノーカット）、1月9日（金）よる9時〜11時54分に『かぐや姫の物語』（ノーカット）を放送！2026年最初の「金曜ロードショー」は『千と千尋の神隠し』。今年の“初ジブリ”はぜひこの放送から！『千と千尋の神隠し』は2001年の夏に公開され、公開後は1年以上のロングランとなり、最終的に興行収入316.8億円という驚異的なヒットを記録