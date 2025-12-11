政府は１１日、ガソリン税の暫定税率の年内廃止に向けて段階的に引き上げてきた石油元売り会社への補助金を、１リットルあたり２０円から暫定税率と同額の２５・１円に増額した。補助金が店頭価格に反映されるまでには数日から１週間程度かかることが多い。年末にかけて値下がりが進み、暫定税率が廃止された場合と同じ状況になる見込みだ。東京都世田谷区のガソリンスタンド「ＥＮＥＯＳシンエネ八幡山ＳＳ」では１１日午