「城島さん、松岡さんに対する状況説明などを改めて確認いたしましたところ、弊社の対応がお二人のお気持ちに寄り添った十分なものではなく、大変申し訳なく思っております」10日、日本テレビが元TOKIOの城島茂（55）と松岡昌宏（48）に対して謝罪の意を表明した。「発端は、6月に行われた日本テレビの福田博之社長による緊急会見。TOKIOのメンバーだった国分太一さん（51）が長年出演していたバラエティ番組『ザ！鉄腕！DASH!!』