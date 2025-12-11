年末年始に行われる高校スポーツの全国大会に向けて、選手を激励する壮行会が大分市で開かれました。 【写真を見る】全国高校スポーツ出場へ激励壮行会大分市内4校の選手が活躍誓う 壮行会に出席したのは、大分東明高校の男女駅伝部や大分鶴崎高校男子サッカー部など年末年始の全国大会に出場する大分市内4校の選手と監督あわせて12人です。 壮行会では大分市の足立市長が「これまでの練習を信じ、自信をも