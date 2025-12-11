記事のポイントヒューゴボスが2026年を調整の年とし、売上減と再成長に向けた再設計を進めている。K字経済で中価格帯ブランドが苦戦し、ボスは差別化不足とブランドストーリーの弱さが課題になっている。サブブランド整理やSKU削減、店舗閉鎖、サプライチェーン投資により収益性と競争力の回復を図っている。過去4年の大半において、ヒューゴボスグループ（Hugo Boss Group）は再生モードにある企業のように振る舞ってきた。同社は