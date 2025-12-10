大阪・関西万博で注目を集めた「人間洗濯機」が、ついに大阪・ミナミのホテルで稼働を始めました。導入したのは難波エリアにある「道頓堀クリスタルホテルIII」。12月10日から国内最速で開始される体験サービスでは、1時間半1万8000円で利用可能。最大4名までが利用可能で、1名あたりの利用時間は湯張りを含めておよそ20分。申し込みは2名以上からのWEB予約のみとなっています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら