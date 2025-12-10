¥ß¥Ê¥ß¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡Ö¿Í´ÖÀöÂõµ¡¡×²ÔÆ¯³«»Ï¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÃíÌÜ¤ÎÁõÃÖ
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¿Í´ÖÀöÂõµ¡¡×¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÂçºå¡¦¥ß¥Ê¥ß¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç²ÔÆ¯¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Æ³Æþ¤·¤¿¤Î¤ÏÆñÇÈ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆ»ÆÜËÙ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëIII¡×¡£
¡¡12·î10Æü¤«¤é¹ñÆâºÇÂ®¤Ç³«»Ï¤µ¤ì¤ëÂÎ¸³¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢1»þ´ÖÈ¾1Ëü8000±ß¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£ºÇÂç4Ì¾¤Þ¤Ç¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢1Ì¾¤¢¤¿¤ê¤ÎÍøÍÑ»þ´Ö¤ÏÅòÄ¥¤ê¤ò´Þ¤á¤Æ¤ª¤è¤½20Ê¬¡£¿½¤·¹þ¤ß¤Ï2Ì¾°Ê¾å¤«¤é¤ÎWEBÍ½Ìó¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³«È¯¤·¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤¬ËüÇî¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡Ö¥ß¥é¥¤¿Í´ÖÀöÂõµ¡¡×¤Ï¡¢Ë¢¤ä²¹¿å¥ß¥¹¥È¡¢Á´¿È¤Ë¿åÎ®¤¬¤æ¤é¤°¡È¤æ¤é¤®Íá¡É¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Ì¤Íè·¿¥¹¥ÑÁõÃÖ¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÃêÁª¤ËÏ³¤ì¤¿Íè¾ì¼Ô¤«¤é¤âºÆÂÎ¸³¤òË¾¤àÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¡ÈÌ¤Íè¤ÎÂÎ¸³¡É¤òÆü¾ï¤Î±äÄ¹Àþ¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢Æ±¥Û¥Æ¥ë¤Ï´ÛÆâ¤ÎÆÃÊÌ¥ë¡¼¥à¤ËÁõÃÖ¤òÀßÃÖ¡£¡ÖÀö¤¦¡¦Ìþ¤¹¡¦À°¤¦¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Ë×Æþ·¿¤Î¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¶áÌ¤Íè¤Î¥¹¥Ñ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ»ÆÜËÙ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë·¤Ï¡¢¥¢¡¼¥È¤ä¸÷¡¢²»¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ê¤É´¶À¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ëÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¡ÖÇñ¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤ò¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯ÂÚºß·¿¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥Ã¥Á¥ó¤äÀöÂõ´¥Áçµ¡¤òÈ÷¤¨¤¿µÒ¼¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç²á¤´¤·¤Ê¤¬¤é¡ÈÊë¤é¤¹¤è¤¦¤ËÇñ¤Þ¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¡¢Ä¹´üÂÚºß¼Ô¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¿Í´ÖÀöÂõµ¡Æ³Æþ¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤¬·Ç¤²¤ëÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë»Üºö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ë¡Ö¥Û¥Æ¥ëÂÚºß¤ò¡¢Ã±¤Ê¤ëµÙÂ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ê¬¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë»þ´Ö¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ë¡×ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
万博で〈未来のスパ体験〉を逃した人にとっては、ミナミのホテルで自分の時間に合わせて体験できる貴重な機会となりそうです。