「流石に可哀想すぎます」「市政混乱の張本人」──群馬県前橋市の小川晶前市長（42）による既婚の男性部下X氏との"ラブホ通い詰め"問題で、また大きな動きがあった。それに伴い、また市民が"割れている"。【写真】「妖しい緑のネオンがベッドを照らし…」小川前市長とX氏の釈明に「無理があるのでは…」となったラブホ内部12月9日、前橋市は小川前市長とラブホに通っていた男性部下X氏（54）を停職6か月の懲戒処分とした。NEWS