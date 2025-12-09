就学前の女の子に性的な行為をしたとして、50代の団体職員の男が逮捕されました。 強制性交等の疑いで逮捕されたのは、熊本県大津町の団体職員、林 信彦容疑者（53）です。 警察の発表によりますと、林容疑者は、6年前（2019年）の夏ごろ、熊本県内の保育施設で、就学前の女の子に性的な行為をした疑いが持たれています。