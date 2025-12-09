ウインターミーティングで“就活”「将来の夢はGM」大谷のホームランボールを手放した決断に、後悔はない。MLBのウインターミーティングが行われているフロリダ州オーランドのホテルにリクルートスーツ姿で訪れていたのは、大学生のエミリー・サバジョさん。卒業後に野球関係の仕事に就くため、“就活”で訪れていた。6月には大谷の日米通算300号のボールを見事にキャッチ。その後オークションに出品し、4万4322ドル（約691万円