初日の出の名所として知られる大分県佐伯市の豊後二見ヶ浦近くにある中学校で、生徒たちが新年に向けてしめ縄飾りを作りました 【写真を見る】初日の出の名所・豊後二見ヶ浦地元中学生が伝統のしめ縄飾りを手作り大分・佐伯市 佐伯市上浦の豊後二見ヶ浦は初日の出の名所として有名です。地元の東雲中学校では、生徒たちに地域の伝統文化に触れてもらおうと、6年前から毎年この時期に正月用のしめ縄飾りを作っています。 5日