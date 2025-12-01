日本ハムはリーグで唯一、トップ5の全員が2桁本塁打2025年のパ・リーグは、100本以上の本塁打を放ったチームがAクラスに入り、80本以下のチームがBクラスに終わった。本塁打を1本記録するまでに要した打数を表す「AB/HR」の数値などをもとに、チームごとに、本塁打数トップ5に入った選手の活躍を振り返る。日本ハムはリーグで唯一、トップ5の全選手が2桁本塁打を記録。本塁打王に輝いたフランミル・レイエス外野手は、リーグで