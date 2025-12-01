「モーニング娘。'25」の牧野真莉愛さんがエスコンで観戦「日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025 supported by DAISO」が30日にエスコンフィールドで行われた。日本と韓国のプロ野球レジェンド選手たちが大集結したが、観戦した人物が話題になっている。この日、アイドルグループ「モーニング娘。’25」として活動する牧野真莉愛さんが自身のインスタグラムを更新。現役を引退した中田翔氏との2ショットを公開した。生粋の日本