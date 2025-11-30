安全面からスマホのロックはしっかりかけている人も多いはず。しかし、家の中にいるとついそうした警戒心が薄くなり、寝落ちしている時にロックをしないまま…という場合もあるかもしれません。この記事では、寝落ちした夫のスマホをつい見てしまった投稿者さんが、夫と友人とのやり取りをみて「ドン引き」してしまったという投稿を紹介します。男女を含めたグループLINEで、投稿者さんの夫は「浮気」をほのめかすような発言