見てしまった夫のLINE...。「チャラ過ぎる」発言に凍り付いた妻はどうすべき？【ママリ】

夫のチャラ過ぎる発言に、妻はドン引き

寝落ちしている旦那の携帯を見てしまいました。



同級生のLINEグループで飲みに行く予定を立てていて女の子にノリで「〇〇ちゃん電話しよ❤️」とか、「ほかに誰誘う？」「ヤレる人誘って」と送ってました。他の人もその子にそういうことを言っていたし、旦那は息子の写真を送って「この可愛い顔みたら浮気できんやろ」と言っていたのでその場でのノリとはわかっているのですが、正直気持ち悪いと思ってしまいました。

私が携帯を見てしまったのも悪いです。



まだ飲み会のことは話されてないです。

浮気をしたわけでもなく何も起こっていないので

どうすることもできず、でも少しモヤモヤしています。



見て見ぬふりしたほうがいいのでしょうか…

安全面からスマホのロックはしっかりかけている人も多いはず。しかし、家の中にいるとついそうした警戒心が薄くなり、寝落ちしている時にロックをしないまま…という場合もあるかもしれません。この記事では、寝落ちした夫のスマホをつい見てしまった投稿者さんが、夫と友人とのやり取りをみて「ドン引き」してしまったという投稿を紹介します。男女を含めたグループLINEで、投稿者さんの夫は「浮気」をほのめかすような発言をしていて…。

昔の友人とは、つい「当時のままのノリ」で言葉が行き過ぎることもありますよね。



まだ独身だった学生時代のノリで話すので、内容も軽いものや冗談が過ぎるものになりがちなのもあるあるかもしれません。ただ、それを「今の関係性の上にある人」が目にしてしまうと、ちょっと引いてしまう場合も…。



男女を含めた昔の友人たちとのLINEグループで夫の「軽すぎる」発言を目にしてしまった投稿者さん。「冗談だ」と分かっていてもモヤモヤする気持ちが止まりません。

夫の軽はずみな言動にはいろいろな声が…

寝落ちした夫のスマホを見てしまった投稿者さん。そこで夫の軽はずみな言動を見つけ、ドン引きします。そんな投稿者さんの夫の行動には、いろいろな意見が集まりました。

私も似たようなことがありましたが、「ヤレる人」とか「電話しよ」とかがきわどすぎて正直引きます😭



ノリとはいえ、いい歳の既婚男性が気持ち悪いですし、自覚持った言動しないと周りから誤解されかねない。

その言われてる女の人が常識的な感覚の方がどうかは分かりませんが、「あの人既婚のくせにこんなこと言ってる」って言われて恥ずかしいのは旦那様の方ですもんね。



私の旦那も浮気こそしてませんが、あわよくば、そんな場面になったらなんだかんだやらかしてしまいそうなタイプだと思ってます。

何か起こしかねないか心配なので小さな芽はつんでおきます。



モヤモヤしたまま普通に接することができるなら様子見しますが…



見えてしまったLINEの内容なので、夫に直接何か苦情を…というのは伝えづらいかもしれませんね。ただ、意見の中にもありましたが、息子の存在が浮気のストッパーになっているなら、子どもがいなければ行動に移すのか？という突っ込みもできるので、本人にとっては「軽い冗談」なのかもしれませんが、面白くもなんともない発言です。



グループ内の他の人たちがどんな反応だったのかもにもよりますが、同じようなノリの人たちであれば「あわよくば」というタイミングを待っている可能性もあるので気になるのであれば今後の行動を気にした方がいいかもしれれませんね。



また、今回、投稿者の夫はグループLINE内で子どもの画像を送信していたようですが、子どもの画像については子ども自身の安全はもちろん、周囲に写っている人が誰かも分からないので、送る相手に注意するのは、夫婦ともに考えたいポイントではないでしょうか。

