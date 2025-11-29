共働きの夫婦なら家事も分担したり協力したりすべきですが、性格や価値観の違いから家事のやり方ですれ違いが生じることも…。夫の家事のやり方に不満を感じる妻に対して、夫はどう思っているのか夫目線での物語も楽しめる、仲良し夫婦「エムコちゃん」「エスオ君」の2人の日常を描いた人間まお(@ageomao)さんの漫画『夫婦関係に大切なこと』をダイジェストでお送りします。 ©ageomao ©ageomao