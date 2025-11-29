家事に対して価値観が違う夫婦、妻はやり方に不満があるようで…『夫婦関係に大切なこと』【ママリ】

共働きの夫婦なら家事も分担したり協力したりすべきですが、性格や価値観の違いから家事のやり方ですれ違いが生じることも…。夫の家事のやり方に不満を感じる妻に対して、夫はどう思っているのか夫目線での物語も楽しめる、仲良し夫婦「エムコちゃん」「エスオ君」の2人の日常を描いた人間まお(@ageomao)さんの漫画『夫婦関係に大切なこと』をダイジェストでお送りします。

自分なりに考えて家事をやる夫に妻は不満顔？

共働きの「エムコちゃん」「エスオ君」夫婦。家事はやれるほうがやるというスタンスですが、たまたま早く仕事が終わったエスオ君は、エムコちゃんのためにオムライスを作ることにしました。



卵を何個入れるのかわからず、多めに使ってしまったものの、エムコちゃんは喜んでくれているようでした。



また別の日、いつもより早く目が覚めたエスオ君は洗濯もの干しを手伝うことに。エスオ君は自分なりに考えてやってみたものの、エムコちゃんはいろいろと注文を付けてやり直してしまいました。



せっかく手伝ったのに、こだわりがあるなら最初から自分でやればいいのに…とエスオ君にモヤモヤが募り始めます。

家事をきっちりやりたい妻となるべく時間をかけずに済ませたい夫

©ageomao

©ageomao

そんなある日、エムコちゃんから家事のやり方について注意を受けたエスオ君。



細かいことが苦手なエスオ君は、エムコちゃんの主張に応じることができず反論しますが、エムコちゃんも納得しようとはしません。



自分のほうが遅くまで仕事をしていて収入も多いエスオ君は、家事に時間をかけるよりその分2人で出掛けたいと言いますが、エムコちゃんにその気持ちは伝わらず、話し合いは平行線に…。

家事に対する価値観が違う2人は和解できるのか？

©ageomao

©ageomao

いくら話し合っても家事について価値観が合わない2人はわかり合えません。



自分のほうが仕事を遅くまでしていることや、多めにお金を入れていることなどを主張しますが、エムコちゃんは譲ろうとせず、家事のやり方に口を出されるのが嫌になってしまったエスオ君。



そこでエスオ君は「週末の家事は各自でする」ということを提案するのでした。夫婦両方の視点で夫婦関係の在り方を考える『夫婦関係に大切なこと』、ぜひ参考にしてみてください。

