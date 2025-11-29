3年前に新築マンションを購入した日刊住まいライターは、マンション購入時に選択できるオプションのうち、キッチンカウンター裏の造作収納をコストカットのためにつくらなかったそう。しかし、実際に暮らしてみると、「ある問題」が噴出。今回、ライターが感じた反省点と、工夫して生み出した代替収納の方法について語ります。キッチンカウンターの「造作収納」をやめた理由筆者は4歳の娘と夫と住む3人家族で、3年前に新築マンショ