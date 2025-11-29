＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ3日目◇29日◇宮崎カントリークラブ(宮崎県)◇6543ヤード・パー72＞国内女子ツアー最終戦の第3ラウンドが終了した。【写真】ギャラリー大歓声岩井姉妹が双子コーデで登場！鈴木愛と9月のメジャー「ソニー日本女子プロ選手権」で初優勝を挙げた金澤志奈がトータル6アンダーで首位に並んだ。ホールアウト後のインタビューにて鈴木は、「これまで3日目に優勝争いをして最終日を迎える