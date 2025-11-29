鈴木愛と金澤志奈が首位で最終日へ 岩井千怜、申ジエが2差3位
＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 3日目◇29日◇宮崎カントリークラブ(宮崎県)◇6543ヤード・パー72＞国内女子ツアー最終戦の第3ラウンドが終了した。
【写真】ギャラリー大歓声 岩井姉妹が双子コーデで登場！
鈴木愛と9月のメジャー「ソニー日本女子プロ選手権」で初優勝を挙げた金澤志奈がトータル6アンダーで首位に並んだ。ホールアウト後のインタビューにて鈴木は、「これまで3日目に優勝争いをして最終日を迎えることは無かったと思うので、ここで勝てたらいい気持ちで来年を迎えられる。自分の最高のプレーを見せたい」と話した。また、9番（パー5）で3打目を直接カップインしてイーグルを奪うなどこの日のベストスコアとなる「68」をマークした金澤。「前半は苦しい場面もあったが、9番のイーグルで救われて気持ちに余裕ができた。明日も1打1打に集中して、優勝目指して頑張りたい」と、今季メジャー2勝目に向けて意気込みを述べた。2打差3位タイに申ジエ（韓国）と岩井千怜。トータル3アンダー・5位タイに入谷響、阿部未悠、古江彩佳、畑岡奈紗がつけた。単独トップから出た穴井詩はスコアを4つ落としトータルアンダー・13位タイ、最終組の1つ前から出た岩井明愛もスコアを6つ落としトータル1オーバー・23位タイにそれぞれ後退した。今季の年間女王・佐久間朱莉はトータル1オーバー・21位タイ、昨年覇者の桑木志帆はトータル4オーバー・26位タイだった。今大会の賞金総額は1億2000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
