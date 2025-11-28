小野田紀美経済安保・知的財産戦略・クールジャパン戦略担当大臣が、28日の会見で、「海賊版サイトによる被害」について憤りを示した。【映像】小野田大臣「ピキピキとくる」と怒りを露わにした瞬間（実際の様子）記者から「出版社や通信事業者でつくる一般社団法人ABJが漫画などの日本の出版物を無断掲載している海賊版サイトでのいわゆる“ただ読み”被害総額の推計が正規で販売された額の約12倍にあたる年間8兆5000億円に上