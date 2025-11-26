「不調の波を少なくできた」「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」が26日、東京都内で開催され、阪神・佐藤輝明内野手がセ・リーグの最優秀選手賞（MVP）を受賞した。球団からは2023年の村上頌樹投手以来、野手としては2005年の金本知憲氏以来20年ぶり、生え抜きの野手では初の快挙となった。「素直にとてもうれしい。周りの方のサポートに感謝したいと思います。不調の波を少なく、それが今までの課題だったので、それが