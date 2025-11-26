大阪柴島ボーイズが硬式少年野球団体5リーグの垣根を越えた「MLB CUP」の初代王者にキャッチボールの重要性を貫き、悲願の日本一を手にした。硬式少年野球5リーグに所属する小学6年生以下の選手を対象にした「MLB CUP 2025」が23、24の両日に滋賀県で行われ、大阪柴島（くにじま）ボーイズが優勝した。チームを指揮する眞野剛監督は、投手経験のない選手をマウンドに送りながら2日間で計4試合を勝ち抜いた。今大会はリトルリー