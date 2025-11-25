◆第４５回ジャパンカップ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝１１月２５日、美浦トレセン国内外のトップクラスが激突するジャパンＣ。浅子祐貴記者が担当する「考察」見立て編は、舞台適性からダービー連対馬に注目する。今年はカランダガンが参戦。個人的には１１年にドイツ産馬として初めて凱旋門賞を制し、来日したデインドリーム（６着）以来のビッグネームではないかと思っている。ただ、海外馬