¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¡ÈÈþ¾¯½÷¡ÉÅÐ¾ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£µð¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤¬23Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£³ÆÁª¼ê¤¬²¾Áõ¤òÈäÏª¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿±ºÅÄ½ÓÊåÆâÌî¼ê¤Ï¡¢¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¤ÎÀé¿Ò¤Î²¾Áõ¤ÇÅÐ¾ì¡£¡È½÷Áõ¡É¤Ç¤âÁ´¤¯°ãÏÂ´¶¤Ê¤¤»Ñ¤¬¡Ö²¿²ó¸«¤Æ¤â±ºÅÄ¤¯¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Ä¡Ä¡×¡Ö±ºÅÄÁª¼ê¥Þ¥¸¤Ç¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3Áª¼ê¤¬¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£