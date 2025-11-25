Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¼ãÎÓÎ´¿®¥³¡¼¥Á¤¬Àâ¤¯¡ÈÎÉ¤¤¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡É°ïºà¾®³ØÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÍ½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´ðËÜ¤ÎÅ°Äì¤¬ÂçÀÚ¤À¡£12·î26Æü¡Á29Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖNPB¥¸¥å¥Ë¥¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È KONAMI CUP 2025¡×¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¤Ï¡¢Áª¹Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼éÈ÷ÎÏ¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò½Å»ë¡£¿³ºº¤Ç¤Ï¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Î¾å¼ê¤Ê»Ò¤òÍ¥ÀèÅª¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÎÉ¤¤¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡×