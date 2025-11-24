永谷園（東京都港区）が、カップにお湯を注ぐだけで、いつでもどこでもお茶づけを楽しめる「カップ入りお茶づけ」シリーズの新商品「カップ入り 梅干茶づけ」を2026年1月19日に新発売します。【写真】中身はどんな感じ？梅＆しその香り！おいしそうな「梅干茶づけ」をもっと！「カップ入りお茶づけ」は、2024年9月に発売し、2025年9月時点で累計1200万食を突破。お湯を注ぎ3分待つだけというフリーズドライごはん入りのお茶