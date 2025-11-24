dianaのパフォーマンスにAKB48の佐藤綺星さんが参戦DeNAのファン感謝祭「BAY BLUE FESTIVAL 〜 BAYSTARS FUN! DAYS 〜 Supported by ありあけハーバー」2日目が23日、横浜スタジアムで行われ、オフィシャルパフォーマンスチームdianaのステージにAKB48の佐藤綺星さんが登場した。佐藤さんのパフォーマンスには「ベイスターズユニめちゃくちゃ似合うな」などとファンから反響が寄せられ、会場の注目を集めていた。佐藤さんはAKB