シーガーは今季102試合で驚異のWAR6.2をマークワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースの次なる目標は、1998〜2000年のヤンキース以来となる3連覇の大偉業。このオフも大物を狙うとの噂が飛び交っているが、球界を代表するスター遊撃手、レンジャーズのコーリー・シーガー内野手をトレードで補強する可能性を米メディアが指摘している。事の発端は20日（日本時間21日）、米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」など複数