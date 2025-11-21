松井秀喜氏が「お別れの言葉」で伝えた感謝「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」が21日、東京ドームで開催され、愛弟子の松井秀喜氏（ヤンキースGM付特別アドバイザー）が「お別れの言葉」を述べた。21日は1992年ドラフト会議で、長嶋さんが4球団競合となった松井氏の交渉権を引き当てた日。お別れの会を終えた松井氏は、「すごい偶然だなと。監督が合わせてくれたんじゃないですか」と振り返った。この日のお別れの言