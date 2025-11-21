dianaを卒業するAkiさんはリレー企画を機に“速すぎるチア”として話題に“速すぎるチア”がついに、横浜スタジアムに別れを告げる。横浜DeNAベイスターズオフィシャルパフォーマンスチーム「diana（ディアーナ）」のAkiさんは、今年度限りで5年間の活動に終止符を打つ。実は1年前からこの卒業を決めていた中で、走り抜いたラストイヤー。「後悔はありません。人生の中でこんなに濃い5年間はないんじゃないかというくらい、本当に