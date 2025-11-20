栄養満点で、子どもにもすすんで食べてほしい、魚料理。でも、魚の味やにおいが苦手というお子さんも多いですよね。今回は、そんな魚嫌いのお子さんでも食べやすい、「甘辛味」の照り焼きレシピをご紹介。冷めてもおいしいから、お弁当にもぴったりです。共働き料理家のぐっち夫婦に教えてもらいました。子ども人気間違いなし！「甘辛ダレ」でご飯が進む今回は、フライパンで簡単につくれる「サバの甘辛照り焼き」をご紹介します。