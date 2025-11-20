西武は１９日、今井達也投手（２７）のＭＬＢ移籍のためポスティングシステムの申請を行ったことを発表した。来年１月２日（同３日午前７時）まで全３０球団と交渉可能となり、右腕争奪戦に突入した。候補先としてヤンキース、ブルージェイズ、メッツ、カブス、レッドソックス、ジャイアンツなどが浮上する中、米メディア「クラッチ・ポインツ」は１９日（日本時間２０日）、今井の契約額を予想。「正式ポスティング後の契約は