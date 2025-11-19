人生初コスプレから13年越しに同じキャラのコスプレをしたビフォーアフター写真を載せたXのポストが、500万インプレッション近くの大バズりしたコスプレイヤーのひやニキさん（X：@miyamoto_fox）。写真を見る限り、女性にしか見えないが、“ニキ”ということは男性……？一体どんな人が来るのだろう？ と待っていると、今どきの若い青年がやってきたので驚いた。「ひやニキです！今回はこんな機会をありがとうございます！」そう