1988年のワールドシリーズMVPのOBが喜び37年前の世界一立役者が最大限の賛辞を送っている。1988年のワールドシリーズでドジャースのエースとして好投し、MVPに輝いたオーレル・ハーシュハイザー氏は、優勝セレモニーで今年のシリーズMVPに輝いた山本由伸投手のユニホームを着用し、その活躍を称えていた。米スポーツ局「ESPN LA」の番組で、あらためてその時の逸話を語った。山本はワールドシリーズ第2戦で完投勝利を挙げると