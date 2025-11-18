11月18日（火）の「相席食堂」は、この番組を一度も観たことのない旅人がありのままで旅をする「自然体相席」をお届けする。 ©ABCテレビ 日本一の山の麓に広がる静岡県富士市にやって来たのは、おかずクラブのオカリナ。「確かに、どの番組でもそのまんまやな」と千鳥も納得の自然体だ。 飾らない振る舞いが人気を博し、様々な番組で活躍中のオカリナ。YouTubeでは黙々と食べるだけの動画をアップしているが、自然体で癒さ