11月18日（火）の「相席食堂」は、この番組を一度も観たことのない旅人がありのままで旅をする「自然体相席」をお届けする。

©ABCテレビ

日本一の山の麓に広がる静岡県富士市にやって来たのは、おかずクラブのオカリナ。「確かに、どの番組でもそのまんまやな」と千鳥も納得の自然体だ。

飾らない振る舞いが人気を博し、様々な番組で活躍中のオカリナ。YouTubeでは黙々と食べるだけの動画をアップしているが、自然体で癒されると一部のファンの間で評判を呼んでいる。

まずは、突然鳴り響いた銃声音の正体を探るべく、音の鳴る場所へ。すると、たどり着いたのはライフル射撃やクレー射撃ができる射撃場。射撃歴35年のオーナーにクレー射撃を見せてもらう。射撃に興味津々のオカリナだが、ありのまますぎる発言をして、「そういう人はやっちゃダメ！」とオーナーをピリッとさせる！？ さらに、鰻屋さんではファミリーに相席してもらったにもかかわらず、黙々と食べ続け、自然体の真骨頂をみることに。

©ABCテレビ

折しも、富士市では「かりがね祭り」の当日。かつては暴れ川だった富士川の堤防工事で亡くなった犠牲者への弔いのために始まったお祭りだ。聞けば、火をつけた松明を高さ１０数メートルの籠に投げ入れる“投げ松明”が夜に行われるという。本番で投げさせてもらえることになり、地元の方の指導を受けるオカリナ。火を扱うとあって、安全のためにも夜まで練習を続けるはずが、「どうしても好きなアニメが観たいので、30分休憩を」と言い出し、ゴネまくる！？ 最強の自然体に「もう、こういう時代になってきたのか！？」と唖然とする千鳥。オカリナの主張は聞き入れられるのか！？

©ABCテレビ

「かりがね祭り」の本番は、火の粉や松明が飛び交い、大迫力！ ビビりながら松明を投げ飛ばすと…！

この日は他にも、人気企画「千鳥の野球チームを作ろうシーズン３」“再集合キャンプインＳＰ”を放送。戦力強化のために９人のドラフト候補生が参加！ 「ＡＢＣお笑いグランプリ」王者のエバースやベテラン芸人たちが存在感を放つ！？

©ABCテレビ

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。18日（火）は、よる11時10分スタート。TVerでも無料配信。