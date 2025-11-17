タオルを使い続けると、糸がほつれたり生地のゴワゴワ感が気になるもの。そんな「捨てる直前のタオル」を、枕カバーやウエスとして活かすアイデアをご紹介します。家事コツ情報に詳しいESSEフレンズエディター2名にお聞きしました。古いバスタオルは枕カバーや玄関用ウエスにして使いきる「くたびれたバスタオルは一部縫い合わせ、枕カバーとして使ってきました」。そう話すのは、日用雑貨のアレンジが得意な久世よう子さん（40代