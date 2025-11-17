タオルを使い続けると、糸がほつれたり生地のゴワゴワ感が気になるもの。そんな「捨てる直前のタオル」を、枕カバーやウエスとして活かすアイデアをご紹介します。家事コツ情報に詳しいESSEフレンズエディター2名にお聞きしました。

古いバスタオルは枕カバーや玄関用ウエスにして使いきる

「くたびれたバスタオルは一部縫い合わせ、枕カバーとして使ってきました」。そう話すのは、日用雑貨のアレンジが得意な久世よう子さん（40代）。使い続けるうちに生地自体がボロボロになってきたそうですが、まだ捨てるにはもったいないので、掃除用のウエス（使い捨ての古布）にしたのだとか。

【写真】古いバスタオルは枕カバーで再利用！

「使い古した、お手製バスタオル枕カバーは約20cm×25cmの長方形にカット。12枚のウエスができました。あまり小さいサイズだと使いにくいので、だいたい手のひら2枚分のサイズに適当に切っています」（久世さん、以下同）

ウエスは玄関掃除用に活用しています。すぐに取り出せるように、適当な紙袋でつくった入れ物にウエスを入れ、靴箱に置いておくのがポイントです。

「玄関のたたきをふいたり、土や泥で汚れた息子の靴をふいたりするのに重宝しています。使い終わったらそのまま捨てられるのも、ウエスのよいところです」

古いフェイスタオルは糸くずフィルター掃除にも便利

使わなくなったフェイスタオルやバスタオルを洗濯機回りで活かしているのは、シンプルな暮らし方のコツを発信しているsakuraさん（40代）です。

「フェイスタオルなら8等分に小さく切って、手のひらサイズにしています。これを洗濯機の近くに置いておき、洗濯が終わったあとの糸くずフィルターの掃除に毎日使っています」（sakuraさん、以下同）

それまでは、糸くずフィルターの掃除でティッシュを毎回2枚使っていたというsakuraさん。この方法ならばエコでお金もかからずよいことだらけだと話します。

「捨てるタイミングが難しいタオルですが、フル活用して気持ちよく使いきることができています」

使い古しのタオルも、工夫次第でまだまだ活躍させられます。捨ててしまう前にもうひと働きさせてみませんか？