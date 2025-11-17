日テレNEWS NNN日テレNEWS NNN

熊本で高校生ら5人がポケモンカードを窃盗し逮捕「こんな悪質なの初めて」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 熊本県の販売店でポケモンカードを盗んだとして高校生ら5人が逮捕された
  • 防犯カメラが捉えた映像には、ハンマーでショーケースをたたき割る様子も
  • 店舗運営責任者は被害について「こういった悪質なものは初めて」と話した
記事を読む

おすすめ記事

  • 三遊亭圓輔さん（落語芸術協会提供）
    「落語芸術協会の最高齢」三遊亭圓輔さん死去　93歳　６月まで高座　ギター流し経験で艶噺得意 2025年11月17日 11時41分
  • 木村拓哉
    木村拓哉「事務所なぜ残った？」有働由美子の質問への回答が話題…独立相次ぐなかでの “スター” としての立ち位置 2025年11月17日 17時30分
  • 受信料の支払い督促10倍に　NHK、未払い1年以上が対象
    受信料の支払い督促10倍に　NHK、未払い1年以上が対象 2025年11月17日 18時51分
  • 横浜アンパンマンこどもミュージアム（yu_photo／PIXTA）
    「子供達が主役のところで何してんだ」アンパンマンショーで“父親どうし”がケンカ…弁護士は「犯罪にあたる可能性」指摘 2025年11月17日 18時14分
  • 「母の顔がおかしい、能面のよう」認知症が悪化、弟が介護にまったく協力しないだけじゃない…53歳男性を襲った『さらなるトラブル』
    「母の顔がおかしい、能面のよう」認知症が悪化、弟が介護にまったく協力しないだけじゃない…53歳男性を襲った『さらなるトラブル』 2025年11月17日 12時35分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 落語家 三遊亭圓輔さん死去93歳
    2. 2. 木村拓哉 事務所に残り続ける訳
    3. 3. NHK受信料 支払い督促件数10倍に
    4. 4. アンパンマンショー 男性2人喧嘩
    5. 5. 認知症悪化 母の顔つきおかしい
    6. 6. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
    7. 7. 日本損失額の試算 1.7兆円に修正
    8. 8. 廃墟に1億円 少年20人超が関与か
    9. 9. インフルの男児転落 母は外出中
    10. 10. イオン能代店にクマ侵入、吹き矢で麻酔かけ駆除…鹿角市ではクマに襲われたとみられる女性死亡
    1. 11. 白井一行氏が「最優秀審判員賞」
    2. 12. トイレ便座「ゴム」63個なくなる
    3. 13. 高市氏の発言「台湾も迷惑だと」
    4. 14. 大正製薬「ヴイックス」とちいかわがコラボ。コラボケース付属セット全6種が12月4日発売
    5. 15. 横浜駅東口の「マルイ」閉店へ
    6. 16. 九州初 全長約11mのアヒル登場
    7. 17. 映画出演者が20歳未満飲酒 声明
    8. 18. 赤坂刺傷 被害女性の腎臓摘出へ?
    9. 19. 鬼滅の刃 全世界興収1000億円に
    10. 20. CMのセンスない? 資生堂が大赤字
    1. 1. NHK受信料 支払い督促件数10倍に
    2. 2. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
    3. 3. 廃墟に1億円 少年20人超が関与か
    4. 4. インフルの男児転落 母は外出中
    5. 5. イオン能代店にクマ侵入、吹き矢で麻酔かけ駆除…鹿角市ではクマに襲われたとみられる女性死亡
    6. 6. トイレ便座「ゴム」63個なくなる
    7. 7. 九州初 全長約11mのアヒル登場
    8. 8. 赤坂刺傷 被害女性の腎臓摘出へ?
    9. 9. CMのセンスない? 資生堂が大赤字
    10. 10. 「愛が足りない」紀子さま苛烈か
    1. 11. 冷却シートを貼った男児が転落か
    2. 12. クマ撃退 生死を分けた大外刈り
    3. 13. 線路に「アパートから人が転落」
    4. 14. 共同通信社の世論調査「不適切」
    5. 15. 人気飲食店と丸亀製麺がコラボへ
    6. 16. 首相は踏み越えてしまったと指摘
    7. 17. さぬき市でも養殖カキが大量死
    8. 18. 牟田泰子さん死去　あさま山荘事件で唯一人質
    9. 19. 登山道から滑落か 76歳女性死亡
    10. 20. 女子に3回わいせつ? 薬剤師逮捕
    1. 1. 認知症悪化 母の顔つきおかしい
    2. 2. 高市氏の発言「台湾も迷惑だと」
    3. 3. 外務省の担当局長 17日中国訪問
    4. 4. 立花氏 生活費困窮でアルバイト?
    5. 5. 下関市長 中国出張を急きょ中止
    6. 6. ポケパーク開業 注意事項を発表
    7. 7. 現場責任者 涙ながらの謝罪行脚
    8. 8. 引き継ぎミス がん治療2年遅れる
    9. 9. 小泉氏 裏金議員への擁護が炎上
    10. 10. 家族の車で情事 浮気現場に衝撃
    1. 11. 松本剛明氏「車椅子でげっそり」
    2. 12. トイレで女児に性的行為→殺害
    3. 13. Suica ペンギン卒業に撤回署名
    4. 14. インドネシア国防相が海上自衛隊の艦船を視察　日本は護衛艦の輸出を検討
    5. 15. NHK党の斉藤参院議員、団体離脱を発表
    6. 16. バーレスク東京姉妹店の動画物議
    7. 17. 「性欲は邪魔」21歳で去勢手術
    8. 18. 「シートを倒すな」男性が激怒
    9. 19. 田端信太郎氏「裁判を受けることは国民の権利」侮辱罪での在宅起訴に徹底抗戦
    10. 20. 自民、PBの黒字化目標柔軟に　立民「財政規律で問題」
    1. 1. 日本損失額の試算 1.7兆円に修正
    2. 2. 日本の映画2本が公開延期に 中国
    3. 3. BTSジンにキスか 邦人を在宅起訴
    4. 4. バングラデシュ前首相に死刑判決
    5. 5. 中国大手 日本旅行の販売を停止
    6. 6. 韓国 竹島の歴史認識で懸念表明
    7. 7. 親日の中国人「自粛」に困惑の声
    8. 8. 中国在留邦人に安全注意喚起
    9. 9. 日本行きキャンセル 無料で対応
    10. 10. サウジでバス事故 45人が死亡
    1. 11. エプスタイン疑惑の資料公開追認
    2. 12. バック転練習の韓8歳 下半身麻痺
    3. 13. だまされポルノ撮影 複数社訴え
    4. 14. 台湾政府 有事の際の行動を手引
    5. 15. 中国人「日本のホテルで誤解され罰金取られそうに」、ネット「素養高すぎて罰金」「同情の余地なし」
    6. 16. 冬の夜空に「光柱」出現 中国
    7. 17. ammaazzzeeeingggggg 英の愛憎劇
    8. 18. 歴史的干ばつ イランで人工降雨
    9. 19. 失敗で即処刑 脱北者明かす脱出
    10. 20. 日本への渡航自粛 中国の反応は
    1. 1. 横浜駅東口の「マルイ」閉店へ
    2. 2. 老舗そば店「みすゞ庵」閉店へ
    3. 3. 訪日中国人が減少ならGDP下振れ?
    4. 4. 「リベンジ退職」法的リスクは?
    5. 5. パナHD 住宅設備事業を売却へ
    6. 6. バーガーキング日本事業を買収へ
    7. 7. インバウンド関連株が軒並み下落
    8. 8. 缶詰3個で一週間 年金夫婦の告白
    9. 9. うなぎチェーン本部に苦情殺到か
    10. 10. ビックカメラ3店 改装しオープン
    1. 11. 安住氏が「陳腐な話」SNSで炎上
    2. 12. マルイシティ横浜 閉店セールへ
    3. 13. 万博のキャッシュレス 遺産に
    4. 14. 草津温泉で熱発電導入へ 群馬県
    5. 15. ドラム式と縦型 何が違うのか
    6. 16. 「カービィ」フェス 第2弾開催へ
    7. 17. 子供をトップエリートサラリーマン（総合商社、戦略コンサル、外資IT、外資投資銀行）にするための逆算子育て戦略…どこまで学歴・英語力を身に着けさせれば正解なのか
    8. 18. 生成ＡＩの信頼性、ＡＩで評価し結果公表…総務省が基盤システム開発方針
    9. 19. 心に余裕がある人の考え方TOP1
    10. 20. 「学びの本質」を失うリスク
    1. 1. レジ専用椅子 楽になった部位2つ
    2. 2. Amazon Black Fridayの攻略法
    3. 3. 8.8インチの「Xiaomi Pad Mini」が過去最安、構成抜群だから見て
    4. 4. GIGAZINE春のプレゼント大放出企画「アンケートに答えて全部持っていってください！」
    5. 5. Black Friday 去年の売れ筋は?
    6. 6. おにぎり協会×料理家・尾田衣子、農林水産省「ニッポンフードシフト」連携企画
    7. 7. 「ニュースイッチ」新編集長就任のお知らせ
    8. 8. 夜はまるで宇宙基地！「大竹コンビナートの工場夜景」を鑑賞【広島ツアー2023年夏】
    9. 9. 「ガンプラ」が動くサービス登場
    10. 10. 脅威のバッテリー持ち130時間！ House of Marleyの新作ヘッドホン
    1. 11. AIが人間の行動を観察するだけで同じ行動を模倣する技術をNVIDIAが公開
    2. 12. ディズニー は2027年までに「広告売上の75％」を自動化へ
    3. 13. NTTドコモ、料金プラン「irumo」の3〜9GBプランにて月間高速データ通信容量を1GB追加するギガ増量キャンペーンを3月1〜31日に実施
    4. 14. Xiaomi 最大51%オフセール開催
    5. 15. Adobeの“無制限AIプラン”がまさかの50％オフ。Adobeセールが強すぎる
    6. 16. 「LINE」iPhone向けの一部不具合
    7. 17. 「VMware Fusion 4.1」、LeopardとSnow Leopardの仮想化が可能に
    8. 18. こりゃ便利！フル充電時に自動で充電をストップしてくれる過充電防止機能付きmicroUSBケーブル
    9. 19. HDRプレビュー表示にも対応したペガシス「TMPGEnc Video Mastering Works 7」を試す＊追記しました
    10. 20. スマホのLINEから印刷　セブン-イレブンのネットプリントが簡単
    1. 1. 白井一行氏が「最優秀審判員賞」
    2. 2. クラシコレジェンズ 中止が決定
    3. 3. 大相撲で過度な声援「出禁で」
    4. 4. トッテナム 久保建英の獲得報道
    5. 5. 「韓国国旗に酷似」指摘で刷新
    6. 6. 松井氏の「師匠」大谷翔平に警鐘
    7. 7. 真美子さん ファッションの変遷
    8. 8. U-22韓国代表に「歴史的屈辱」
    9. 9. 大谷夫妻の「阿吽の呼吸」に反響
    10. 10. 山本由伸の愛犬 友達はデコピン
    1. 11. 日曜朝に悲報飛び込みファン衝撃
    2. 12. 大谷WBC出場 監督発言で不透明に
    3. 13. 白髪をおしゃれにカバーする髪型
    4. 14. 韓国 禁断2度目リプレー検証要求
    5. 15. 大谷最新ニュース 3700件の反響
    6. 16. 大谷翔平 泥沼裁判は長期化か
    7. 17. 小川航基 試合後「2ゴール以上」
    8. 18. マイル王2頭が激突 史上9頭目
    9. 19. 池本“決定打欠き”エドワーズに惜敗
    10. 20. 中日・細川成也 3800万円アップ
    1. 1. 落語家 三遊亭圓輔さん死去93歳
    2. 2. 木村拓哉 事務所に残り続ける訳
    3. 3. 大正製薬「ヴイックス」とちいかわがコラボ。コラボケース付属セット全6種が12月4日発売
    4. 4. 映画出演者が20歳未満飲酒 声明
    5. 5. 鬼滅の刃 全世界興収1000億円に
    6. 6. フジ不祥事の裏で新事実が判明か
    7. 7. ギャル曽根「顔の異変」真相告白
    8. 8. 木梨の家族「全員アーティスト」
    9. 9. 山口達也氏「顔がTOKIOの頃に」
    10. 10. セクハラ認定 市長の態度に呆れ
    1. 11. 「暗殺教室」新作の追加キャスト
    2. 12. 三山、羽賀研二と同じ「自爆」か
    3. 13. 腕やばくない? 平野紫耀に驚愕
    4. 14. ヘソ見え 紅白出場歌手にSNS騒然
    5. 15. やつれてない? 橋本環奈に心配
    6. 16. 松本人志 相方との合流説が浮上
    7. 17. 「木村拓哉ハマり役」圧倒的1位
    8. 18. ムロに動揺「散らかしてますね」
    9. 19. 中傷尽きず 事務所が相次ぎ声明
    10. 20. 「科捜研の女」TVシリーズ終了か
    1. 1. ノースフェイスの復刻がお得
    2. 2. 家事に育児 モラ夫SNSで炎上
    3. 3. 40・50代の旬なレイヤーボブ
    4. 4. バオ バオ イッセイ ミヤケの新作バッグ「LUCENT BLOCK」発売、4店舗限定の展開
    5. 5. 40・50代にお薦め? GUパンツ紹介
    6. 6. 肩ひじ張らず 薄軽アウター
    7. 7. レプSIMの見逃せないニットTOPS
    8. 8. サークルの同期と付きあい始めた主人公♡ 飲み会で女ともだちがマウントをとってきてイラッ！
    9. 9. かわいい ダイソーの布団収納袋
    10. 10. 現実は容赦なし！不倫相手の妻に訴えられた女性たちが語る「後悔と代償」
    1. 11. 子は発達障害「母親失格では」
    2. 12. 性感帯を刺激しながら疲労回復もかなうマッサージで、彼を労わる！
    3. 13. ぽってり唇が最重要項目！セクシーメイクはオーバーリップで作る?
    4. 14. 冬服の肌見せってエロ可愛♡美脚モデルがZARAで買ったモノ公開！
    5. 15. 【2020年秋発売！】リンメルから人気アイテムの新色&限定色が続々登場！大人ガーリーな全アイテムをご紹介 - RIMMEL
    6. 16. 元美容部員が教える！ツヤ肌・マット肌の仕上がり別「ベースメイクマニュアル」
    7. 17. 12人目出産時に出生歴でサバ読む
    8. 18. 私の彼氏のことが好きなの...？女友だちのまさかの行動にイライラがとまらない！
    9. 19. 本命を逃してるかも？男性に「脈なし」と勘違いされる“そっけな態度”
    10. 20. 今年トレンドは『赤』なんです！【ユニクロ】コーデのポイントに♡「ファッション小物」