³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ï£Î£Å£±£·£³¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦Í­ÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¡¢?¥Ð¥«¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼?¤³¤ÈÀÄÌÚ¿¿Ìé¡Ê£´£²¡Ë¤¬¼êÄÍÍµÇ·¡Ê£³£µ¡Ë¤ËÌµÇ°¤Î£²¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë£Ô£Ë£ÏÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£»î¹ç·èÄê¸å¤ÏÁ°¤Î¤á¤ê¤Ê¼êÄÍ¤Ë?±öÂÐ±þ?¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿ÀÄÌÚ¤À¤¬¡¢Á°Æü·×ÎÌ¤Ç¤Î¥Õ¥§¡¼¥¹¥ª¥Õ¤ÇµÍ¤á´ó¤é¤ì¤ë¤ä¼ó¤ò¼è¤Ã¤ÆÅ¾¤Ð¤»¤Æ°ìµ¤¤ËÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÀÄÌÚ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë?°­Ëâ²¾ÌÌ?¤³¤È¥±¥ó¥É¡¼¡¦¥«¥·¥ó¤ò¥»¥³¥ó¥É¤Ë¤Ä¤±¤ÆÆþ¾ì¤·¤¿¡££±¥é