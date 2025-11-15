年齢を重ねるにつれ、片付けのスタイルも変化していくもの。「無理をしなくても家を整えられるのには理由があります」というのは、YouTube『60歳からの幸せライフ』で暮らしや生き方のヒントを発信しているライフさん。今回は、ライフさんが実践する「無理ない片付け」習慣5選を紹介してくれました。暮らしを軽くする“整え方”の知恵シニアになると、若い頃のように一気に家を片付けるのが大変になりました。しかし、工夫次第で無